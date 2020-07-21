إصابة اسماعيل الحمادي تتسبب بتأخر تجديد عقده مع شباب الاهلي

المصدر: دبي - الامارات اليوم

علمت «الامارات اليوم» أن سبب تأخر نادي شباب الأهلي في تجديد عقد اللاعب اسماعيل الحمادي، هو عدم نجاحه في الفحوص الطبية اللازمة، وذلك اثر إصابة يعاني منها اللاعب الدولي المخضرم.

وجاء تصريح المصدر لـ«الامارات اليوم» على خلفية تقرير نشرته «الامارات اليوم» عن وجود قائمة تضم 24 لاعبا مواطنا انتهت عقودهم مع أنديتهم، ولم يحسم مصيرهم حتى الآن، وأبرزهم الحمادي.

وكانت المفاوضات قد وصلت بين شباب الاهلي والحمادي الى مرحلة متقدمة لكن النادي تأخر في الإعلان عن الصفقة، وعلى ما يبدو أنها تتعلق بإصابة اللاعب. يذكر أن اسماعيل الحمادي «32 عاماً» من الأسماء التي ارتبطت بنادي شباب الأهلي منذ نشأته الأولى إلى يومنا الحاضر.

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