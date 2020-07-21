حتا يعزز صفوفه بالصفقة رقم 11

المصدر: محمد أبوإسماعيل ‫- دبي

أعلن نادي حتا عبر حسابه الرسمي في «تويتر» عن تعاقده مع حارس المرمى أحمد ديدا قادماً من نادي الشارقة في صفقة انتقال حر، وبذلك يكون حتا قد تعاقد مع الصفقة رقم 11 على مستوى اللاعبين المواطنين في انتظار التعاقد مع اللاعبين الأجانب‫. حضر مراسم التوقيع مشرف الفريق الأول علي البدواوي‫. وكان الحارس ديدا قد خاض تجارب عدة مع الوصل وشباب الأهلي وبني ياس، وكانت محطته الأخيرة مع الشارقة الذي استمر معه ثلاثة مواسم، ولعب ثلاث مباريات في الموسم الماضي، بواقع مباراة في الدوري، ومباراتين في كأس الخليج العربي‫.

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