استعباد 8 لاعبين من قائمة منتخب الإمارات استعدادا لمعسكر العين

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم اختيار 28 لاعبا من اصل 36 في القائمة الموسعة التي يتم اختيارها اخيرا وذلك استعدادا لبدء معسكر داخلي بمدينة العين بعد غد الأربعاء يستمر حتى 27 الجاري بقيادة المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو تحضيرا لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في أكتوبر ونوفمبر المقبلين ، إذ خضع اللاعبون لفحوصات فيروس كورونا.

وضمت القائمة كل من: خالد عيسى، علي خصيف، عادل الحوسني، محمد الشامسي، محمد صالح برغش، عبدالعزيز هيكل، سالم راشد، خليفة الحمادي، محمد مرزوق، محمد أحمد، وليد عباس، إسماعيل أحمد، يوسف جابر، ماجد حسن، طارق أحمد، خميس إسماعيل، أحمد برمان، علي سالمين، عبدالله رمضان، فابيو دي ليما، بندر الإحبابي، عمر عبدالرحمن، خلفان مبارك، كايو كانيدو، علي صالح، سبيستيان تيجالي، علي مبخوت، أحمد خليل .

وشهدت القائمة الجديدة استبعاد ثمانية لاعبين هم سالم سلطان ويحيى نادر وماجد سرور ومحمد عبد الرحمن وإسماعيل الحمادي وزايد العامري ومحمود خميس ومحمد العطاس.

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