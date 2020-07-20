مدرّب منتخب الإمارات منتقداً نافاس: مدمن لعب ورق «الكوتشينة»

المصدر: أحمد طارق - دبي

تحدّث مدرب المنتخب الوطني، الكولومبي خورخي لويس بينتو، إلى وسائل إعلام كولومبية قبل سفره، أمس، إلى دبي عبر مطار مدريد، مؤكداً أن لديه طموحات كبيرة يرغب في تحقيقها مع «الأبيض» في تجربته الأولى خارج أميركا اللاتينية، بعدما تولى تدريب الهندوراس وكوستاريكا في أميركا الشمالية، وكولومبيا في أميركا الجنوبية، بينما وجه انتقادات حادة إلى نجمي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، خاميس رودريغز وكيلور نافاس، كما كشف عن العديد من أسرار إنجازه التاريخي مع منتخب كوستاريكا في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال بينتو لصحيفة «كاراكول» إنه وافق على تدريب منتخب الإمارات، رغم أنها تجربة جديدة قد تبدو أكثر صعوبة واختلافاً عن تجاربه السابقة، موضحاً أن الحماسة التي وجدها من اتحاد الكرة المحلي، والأهداف التي حددها الاتحاد جعلته يوافق على العرض، قائلاً: «أتمنى تكرار ما قام به المدرب البرازيلي كارلوس بيريرا عندما قاد منتخب الإمارات للتأهل إلى كأس العالم 1990».

في المقابل، تحدث المدرب الكولومبي عن الإنجاز التاريخي الذي حققه مع منتخب كوستاريكا في مونديال 2014 بالتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى ربع النهائي، وقال: «رغم الإنجاز التاريخي الذي حققناه إلا أنه كان هناك حالة من عدم الانضباط داخل الفريق من بعض اللاعبين، خصوصاً نجمي المنتخب في ذلك الوقت، حارس المرمى كيلور نافاس وهداف الفريق براين رويز».

وأضاف: «دخلت في صدام مع نافاس بسبب عدم التزامه خلال معسكر الفريق، إذ إن حارس المرمى مدمن لعب الورق (الكوتشينة) ويسهر للصباح يومياً بسبب هذه اللعبة، ما جعلني أتوجه له وأخبره أنه لن يلعب مرة أخرى الورق، وعليه أن ينام مبكراً للتركيز في التدريبات والمباريات، أما رويز، اتخذ قراراً غير متوقع بالزواج قبل ثمانية أيام من انطلاق بطولة كأس العالم، ما وضعني في وضع صعب ونحن تنتظرنا مباريات من العيار الثقيل في مجموعة نارية مع أوروغواي وإنجلترا وإيطاليا».

ووجّه خورخي بينتو انتقادات حادة إلى نجم منتخب كولومبيا وريال مدريد الإسباني، خاميس رودريغز، مؤكداً أنه يجب على اللاعب الذي انتهت إعارته إلى بايرن ميونيخ، ألا يستمر مع «الملكي»، موضحاً أن رودريغز يجب أن يكون أكثر تواضعاً، وأن يتكيف مع طلبات المدربين، وفي الوقت نفسه يجب أن يبحث عن مصلحته حتى يحصل على فرصة اللعب بشكل أساسي بدلاً من الجلوس على مقاعد البدلاء أثناء وجوده مع ريال مدريد.

لويس بينتو:

«الأهداف التي حددها الاتحاد الإماراتي، بجانب الحماسة التي وجدتها، جعلتني أوافق على العرض».

«وافقت على تدريب الأبيض رغم أنها تجربة جديدة أكثر صعوبة واختلافا

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