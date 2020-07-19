النصر يتدرب في ملعب مكيف بمركز التجارة العالمي

المصدر: محمد أبوإسماعيل ‫- دبي

دخل فريق النصر أمس معسكراً مغلقاً يستمر أسبوعين في أحد الفنادق القريبة من نادي النصر، إذ يتدرب الفريق على فترتين صباحية في ملعب مكيف بمركز التجارة العالمي، بينما يخوض التدريب الثاني في مقر نادي النصر خلال الفترة المسائية، ويتخلل المعسكر المغلق خوض ثلاث أو أربع مباريات ودية طبقاً لطلب المدرب الكرواتي كرونسلاف، ولكن لم يتحدد حتى الآن الفرق التي سيقابلها العميد.

وانتظم في المعسكر المغلق كل اللاعبين، ويأتي ضمن خطة إعداد العميد استعداداً لانطلاقة الموسم المقبل.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة نادي النصر عبدالرحمن محمد تألق الوافدين الجديدين تيغالي وريان مينديز.

وقال لـ«الإمارات اليوم‫»: ‫«تواجد تيغالي وريان مينديز في الدوري الإماراتي في السنوات الماضية الماضية ساعد اللاعبين كثيراً على التأقلم سريعاً مع اللاعبين، على عكس التعاقد مع لاعب من خارج الدوري الإماراتي الذي قد يحتاج إلى وقت من أجل التأقلم مع الفريق».

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