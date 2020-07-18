فلامينغو يوافق على إعارة «مالديني» إلى الوحدة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكّدت وسائل إعلام برازيلية أن نادي فلامينغو البرازيلي وافق على إعارة اللاعب الشاب بابلو كارنيرو فريتاس إلى نادي الوحدة خلال فترة الانتقالات الحالية لمدة موسم واحد، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع العقد خلال الأيام المقبلة بين وكيل أعمال اللاعب وإدارة الوحدة.

وقالت صحيفة «إسبورتي»: «إن اللاعب الملقب بـ(بابلو مالديني)، تيمّناً بنجم ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، باولو مالديني، حصل على موافقة إدارة فلامينغو للرحيل إلى نادي الوحدة بداية من الموسم المقبل»، موضحة أن «وكيل أعمال اللاعب، لويز باستوس، بدأ أمس الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالجوانب المادية والمميّزات التي سيحصل عليها مالديني».

وأشارت إلى أن «مالديني يبلغ من العمر 20 عاماً، ويلعب في صفوف فلامينغو منذ أن كان عمره 11 عاماً، إذ انضم إلى فرق المراحل السنية في 2011، حتى بات من أهم العناصر الأساسية في فريق تحت 20 سنة، مبينة أنه «يتميز بقدرته على اللعب في مركز الظهير الأيسر».

يذكر أنه في حال إتمام نادي الوحدة التعاقد مع البرازيلي باولو مالديني سيتم قيده في فئة المقيمين، ليحلّ بدلاً من اللاعب الإسباني غاسبار باناديرو الذي رحل عن الوحدة في الشهر الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news