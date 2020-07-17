المصدر: الامارات اليوم

شروط

انسحب مسؤولو النادي من الجولة الأولى لمفاوضات التوقيع مع لاعب شباب الأهلي السابق، المالدوفي لوفانور، لمدة موسمين أو ثلاثة، بسبب وضعه شرط حصوله على راتبه السباق.

رفض

رفضت إدارة نادٍ وساطة أكثر من لاعب لتجديد عقد زميل لهم في الفريق، بسبب عدم موافقته على تخفيض قيمة عقده خلال أزمة «كورونا»، مؤكدين أن الباب قد أغلق تماماً في وجه اللاعب.

اعتذار

اعتذر لاعب عن قبول عرض ناديه بالعمل في قطاع الناشئين، بعد أن تم الاستغناء عن خدماته مع مجموعة من اللاعبين، إذ فضّل الاستمرار في الملاعب، بعد أن تلقى عرضاً من الهواة.

شكوى

اشتكى عاملون في أحد الأندية من المدير التنفيذي المتغيب طوال الوقت، الذي يرفض كذلك الرد على هاتفه النقال، ما أوقف الأعمال الإدارية في النادي فترات طويلة، خصوصاً المتعلقة بالفريق الأول الذي بدأ تحضيراته مطلع هذا الأسبوع.

مستحقات

ينتظر مدرب بأحد الأندية الحصول على بقية مستحقاته المالية المترتبة على النادي، بعدما تم الاستغناء عنه أخيراً بشكل مفاجئ، حتى لا يضطر هذا المدرب لتحريك إجراءات قانونية ضد النادي.

عرض

أبدى نادي انبي المصري رغبته في التعاقد مع لاعب النادي العربي سيف الرميثي، لتمثيله في الموسم المقبل من دوري المحترفين المصري، وهناك مباحثات بين وكيلي أعمال اللاعب والنادي بانتظار الطلب الرسمي.

حساب

استغرب مشجعون تجديد النادي عقود بعض لاعبيه، دون الإعلان بشكل رسمي، بينما يتم الكشف عن المعلومات الخاصة بالنادي عن طريق بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.

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