شباب الأهلي يجدد عقد أحمد خليل.. ويستقبل ليوناردو

المصدر: أحمد طارق■دبي

جددت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عقد المهاجم الدولي أحمد خليل، وفقاً لما ذكر شقيقه ولاعب «فرسان دبي» والمنتخب الوطني السابق، فيصل خليل، على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام».

وتوجه فيصل بالتهنئة إلى «الغزال الأسمر»، عبر نشره صورة اللاعب عقب توقيعه للعقد، متمنياً له التوفيق مع الفريق، إذ حسمت شركة شباب الأهلي لكرة القدم الجدل الذي أثير حول إمكانية رحيل خليل إلى أحد أندية دوري الخليج العربي.

وبات أحمد خليل اللاعب الرابع الذي يجدد عقده مع «فرسان دبي»، بعدما سبق لكل من وليد عباس وعبدالعزيز هيكل ومحمد جابر تجديد عقودهم، بينما المفاوضات جارية مع كل من إسماعيل الحمادي، ووليد حسين، وعبدالعزيز صنقور، لتجديد عقودهم أيضاً.

من جهة أخرى، عاد، أمس، اللاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا إلى دبي، وفقاً لما نشر على حسابه في «إنستغرام»، بعدما بث مقطع فيديو أثناء لحظة وصوله إلى مطار دبي، واستقباله من جانب مسؤولي العلاقات العامة في نادي شباب الأهلي، إذ من المقرر أن يلتحق بتدريبات «فرسان دبي» خلال الأيام المقبلة، عقب خضوعه للفحص الطبي، وإجرائه فحص الكشف عن «كوفيد ـ 19».

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