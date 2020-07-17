إيغور يفاجئ مشجعة شرقاوية بتهنئة خاصة بمناسبة تخرّجها

المصدر: منصور السندي ■الشارقة

فاجأ لاعب الشارقة، إيغور كورنادو، إحدى مشجعات فريق الشارقة لكرة القدم، (حمدة) بمناسبة تخرّجها في الثانوية العامة، وذلك بعد إلغاء حفل التخرج الذي كان مقرراً أن تقيمه المدرسة التي تدرس فيها (حمدة)، وذلك بسبب جائحة «كورونا».

وظهر إيغور في شريط فيديو بثه النادي على صفحته الرسمية عبر«تويتر» وهو يقدم التهنئة لمشجعة الشارقة (حمدة)، المعروفة بـ«عاشقة الملك».

على صعيد آخر، عاد إيغور إلى الدولة، أمس، بعد قضاء إجازته في البرازيل، وذلك للحاق بتدريبات فريقه الشارقة التي بدأت الأحد الماضي، ومن المقرر أن يكون اللاعب قد خضع للفحوص الطبية اللازمة قبل انتظامه في التمارين مع بقية زملائه اللاعبين، حيث يواصل الشارقة تدريباته اليومية بقيادة مدربه عبدالعزيز العنبري. وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة مشاركة 21 لاعباً، بعدما خضعوا لجميع الفحوص، من بينها فحوص «كورونا».

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