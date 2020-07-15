اتحاد كلباء يتعاقد مع محمد الشحي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة نادي إتحاد كلباء لكرة القدم في حسابها "تويتر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاقدها مع لاعب المنتخب الوطني الاسبق محمد الشحي لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي قادما من الشارقة على سبيل الاعارة.

ويعتبر اتحاد كلباء رابع نادي يدافع اللاعب محمد الشحي عن الوانه بعد ان لعب مع الوحدة 12 سنة، قبل ان يلعب في صفوف الظفرة ومن ثم الشارقة الذي ساهم معه بالفوز بدرع دوري الخليج العربي.

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