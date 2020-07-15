النسخة 12 من «محاربي الإمارات» تنطلق 31 يوليو دون جمهور

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» عن انطلاق النسخة الـ12 يوم 31 الجاري بصالة «جوجيتسو أرينا» في العاصمة أبوظبي خلال حدث سيكون الأكبر على مدار النسخ السابقة التي أقيمت حتى الآن، استكمالاً لمسيرة النجاح وتلبيةً لنداءات عشاق ومحبي رياضة الفنون القتالية المختلطة بمشاركة 24 مقاتلاً من 10 دول.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة المدير العام لشركة بالمز الرياضية، فؤاد درويش، في بيان صحافي، أن النسخة ستقام أيضاً من دون جماهير، وسيخضع جميع المشاركين فيها من مقاتلين ومدربين وإداريين وفنيين لثلاثة فحوص «كوفيد 19» منفصلة، بالإضافة إلى قضاء فترة عزل صحي قبل المشاركة في الحدث وذلك من أجل التأكد من خلو جميع المشاركين من الفيروس.

وقال درويش إنهم حريصون على الإجراءات الصحية وسلامة جميع المشاركين بالتماشي مع تعليمات الحكومة بشأن جائحة كورونا، وأضاف: «سيشارك 24 مقاتلاً من نخبة أبطال اللعبة في النسخة الـ12 لبطولة محاربي الإمارات من 19 دولة متاحة في ظل الظروف الصحية الحالية التي تجتاح العالم، ونعمل بكل جد من أجل اتخاذ كل الضوابط والاشتراطات الصحية والتنظيمية، ليأتي الحدث امتداداً للنجاحات السابقة للبطولة وفي قيمة أبوظبي وريادتها في المنطقة».

وتتضمن النسخة الجديدة 12 نزالاً بين 24 مقاتلاً، وتبدأ فعاليات البطولة في تمام الساعة 6.00 من مساء الجمعة 31 يوليو، وتبث جميع فعاليتها على قناة أبوظبي الرياضية 4 وعلى موقع «يوتيوب» عبر القناة الخاصة بالبطولة.

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