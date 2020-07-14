حميد جمعة مدرباً لفريق الشارقة تحت 15 سنة

المصدر: منصور السندي- الشارقة

أعلن نادي الشارقة الرياضي على صفحته الرسمية عبر" توتير" أن شركة كرة القدم بالنادي تعاقدت مع حميد جمعة ربيع ليكون مدرباً لفريق تحت 15 سنة، فيما عين نجم الشارقة والمنتخب الوطني السابق المونديالي حسين غلوم مساعداً لمدرب فريق تحت 15 سنة.

يذكر أن حميد جمعة هو أبن المدرب جمعة ربيع الذي جدد النادي أخيرا عقده مديرا فنيا لفرق المراحل السنية لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات.

ويحظى قطاع المراحل السنية بنادي الشارقة باهتمام كبير من إدارة النادي التي تحرص بدورها على رفده بالكوادر الفنية المميزة.

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