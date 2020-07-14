وكيل لاعبين: لابا تلقى عرضين فرنسيين.. والعين يتمسك بورقته

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف فيديلي بينجو، وكيل لاعب فريق العين، الدولي التوغولي، لابا كودجو، أن موكله يمتلك عرضين من دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم، ومن ناديي كليرمونت وغرونوبل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينما تتمسك إدارة «الزعيم» ببقاء اللاعب ضمن صفوفها، وفقاً لتوصية مدرب الفريق، البرتغالي بيدرو إيمانويل للجنة الفنية بضرورة استمراره وزميله الياباني تسوكاسا شيوتاني على وجه الخصوص.

وقال بينجو لراديو «سبورت إف إم توغو» إن عقد لابا مستمر مع العين، وإن أي نادٍ يرغب في الحصول على خدماته سيكون مضطراً لدفع مبلغ كبير جداً لكسر الشرط الجزائي. وقال: «نحن لسنا في هذه المرحلة، هو لايزال لاعباً في العين، ولكن لا نستبعد أي شيء».

ولا تنظر الإدارة العيناوية إلى المكاسب المالية التي قد تجنيها مقابل بيع خدمات لابا كودجو، كونه انتقل إلى صفوف الفريق مجاناً، بقدر ما تنظر إلى أهمية استمراره في الموسم الجديد، كونه يعد ركيزة في التشكيلة الأساسية، وأحد عوامل القوة في شخصية «الزعيم»، والذي قد يلعب دوراً في عودة الفريق إلى منصات التتويج مجدداً. وأعاد تألق اللاعب التوغولي مع فريق العين تحركات الأندية الفرنسية للحصول على اللاعب مجدداً، بعد أن كانت قد أبدت اهتمامها بخدماته عقب نهاية مشواره مع فريقه السابق نهضة بركان المغربي، لكن رغبة اللاعب في الانتقال إلى نادٍ صاحب سمعة عالمية، بعد وصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية، بجانب العرض المالي، دفعه للتوقيع على عقد يستمر حتى عام 2022. وكان لابا كودجو قد سجل في أول خمس مباريات متتالية في الدوري، بينما كان على بُعد أربعة أهداف فقط من معادلة عدد الأهداف التي سجلها لاعب الفريق السابق، الدولي الغاني أسامواه جيان، في موسمه الأول بمسابقة الدوري الخليج العربي مع «الزعيم»، البالغة 22 هدفاً، في حين كان يحتاج إلى ستة أهداف فقط لكسر عدد الأهداف التي أحرزها الدولي السويدي ماركوس بيرغ، البالغ عددها 25 هدفاً.

وسيكون لابا مطالباً في الموسم الجديد، الذي ينطلق في سبتمبر المقبل، بإعادة المحاولة مجدداً لتحقيق لقب هداف الدوري، خصوصاً أنه حصل على دفعة معنوية كبيرة من جانب مدرب الفريق، البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي رفض فكرة رحيله، واعتبره أحد أعمدة الفريق الأساسية التي سيعتمد عليها في الموسم الجديد.

كايو يصل اليوم.. ولابا «إجازة أسبوعاً»

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عن أن مهاجم الفريق، الدولي كايو كانيدو، سيصل إلى الدولة فجر اليوم قادماً من البرازيل للالتحاق بتحضيرات «الزعيم»، بينما سيحصل المهاجم الدولي، التوغولي، لابا كودجو، على إجازة لأسبوع آخر قبل العودة، في حين تأجلت عودة اللاعب البرازيلي إيريك مينيزيس حتى 21 الجاري، بعد أن كانت مقررة أمس.

وقال النادي على حسابه في «تويتر»، إن «لاعبي الفريق المقيمين والأجانب، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل، حصلوا على استقبال رائع، بعد عودتهم إلى الدولة خلال اليومين الماضين، بعد أن أعدت إدارة النادي استقبالاً لائقاً».

• النجم التوغولي تصدر هدافي دوري الخليج العربي الموسم الماضي قبل إلغائه.

• أندية فرنسية اهتمت بخدمات لابا منذ كان لاعباً مع نهضة بركان.

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