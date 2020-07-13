الأهلي السعودي ينافس شباب الأهلي على الإكوادوري فالنسيا

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت صحيفة «إكواغول» الإكوادورية، أن الأهلي السعودي دخل في مفاوضات مع اللاعب الإكوادوري إينير فالنسيا، الذي انتهى عقده مع تايغر أونال المكسيكي الشهر الجاري، ليرتفع عدد الأندية الراغبة في التعاقد معه إلى ثلاثة أندية، بعدما تلقّى عرضين من شباب الأهلي وغلطة سراي التركي. وأوضحت أنه رغم أن غلطة سراي كان أول من أبدى رغبته في التعاقد معه، لكنه خرج من حساباته، مشيرة إلى أن اللاعب باتت وجهته إلى الدوريات العربية، ويفاضل بين شباب الأهلي والأهلي السعودي.

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