بني ياس يبدأ تحضيرات الموسم الجديد بالفحوصات الطبية

المصدر: أبوظبي -الإمارات اليوم

خضع لاعبو فريق بني ياس، اليوم الأحد، للفحوصات الطبية بمستشفى صحة الإمارات والتي شملت فحص السرعة والتوافق والتوازن وقياس نسبة الدهون وفحص التحمل وقياس الحد الأقصى المستهلك للاوكسجين، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

‏وذكر نادي بني ياس عبر حسابه في "تويتر" أن الفحوصات الطبية ستقام على عدة مراحل بنظام عدة مجموعات كل مجموعة تضم عدد محدود من اللاعبين وذلك تطبيقاً للإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا.

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