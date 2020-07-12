الغرايري: سنراقب تدريبات «المحترفين» للاستفادة من تعاملها مع «كورونا»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف مدرب الفريق الأول لنادي الحمرية التونسي غازي الغرايري أن موعد بدء تدريبات فريقه سيكون في الأول من أغسطس المقبل، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى والمشاركة في الأدوار التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة، مؤكداً أنه تم بحث ودراسة أكثر من خطة فنية وبدنية للاستعداد الأمثل في ظل الظروف الحالية، وتم اعتماد خطة تركز على الاستعداد بالاستفادة من المرافق والبنى التحتية التي تتوافر في النادي. وقال الغرايري لـ«الإمارات اليوم»: «سنراقب تدريبات أندية دوري الخليج العربي التي تسبقنا في البدء بتدريباتها للاستفادة من تعاملها مع الظروف السائدة في الوقت الحاضر بسبب جائحة كورونا، لكي نختصر الطريق للاستعداد الأمثل للموسم المقبل الذي لن يكون سهلاً، لكننا سنعمل بجهود مضاعفة للوصول للجاهزية الأعلى». وتابع: «خططنا لخوض أربع مباريات ودية رئيسة، ومثلها من المباريات الودية الثانوية أمام أندية الدرجة الثانية للوقوف على جاهزية اللاعبين».

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