جوهر: الصالات قادرة على توفير الاستعداد الأمثل لمنتخبات بناء الأجسام

المصدر: محمد فاضل - دبي

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيس لجنة المنتخبات أحمد جوهر، إن الأندية والمنتخبات الوطنية أمام فرصة ثمينة للاستفادة من البنى التحتية المميزة المتوافرة في الدولة للاستعداد الأمثل للموسم المقبل، بعد تعذر إقامة المعسكرات التدريبية خارج الدولة بسبب فيروس كورونا. وقال جوهر لـ«الإمارات اليوم»: «الصالات والأندية في الإمارات تمتاز بمواصفات عالمية، وهي قادرة على توفير الاستعداد الأمثل لمنتخبات بناء الأجسام، ولكل الرياضيين».

وأضاف جوهر: «قمنا أخيراً بزيارة عدد من الصالات الرياضية الحديثة، بهدف الاطلاع على الإمكانات المتاحة لدعم جهود استعادة الرياضة الإماراتية لمكانتها المعهودة».

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