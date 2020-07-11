الوحدة يجري فحوص «كورونا» لاستئناف التدريبات

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أجرى لاعبو الوحدة الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كورونا، استعداداً لاستئناف التدريبات المقررة أن تبدأ اليوم بمقر النادي في أبوظبي. وقال حساب نادي الوحدة على «تويتر»، إن «إدارة الفريق قسمت اللاعبين على مجموعات، تطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي، كما قامت الإدارة بتطبيق الخطة الاحترازية لعودة اللاعبين بفحوص دورية لجميع منتسبي الفريق، بجانب تعقيم المنشآت التابعة للنادي وتجهيزها بالمتطلبات للمرحلة الحالية».

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