اتحاد السباحة يوقف تدريب المنتخبات لـ «غياب البطولات»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

أكد الأمين العام لاتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، أن مجلس إدارة اتحاد السباحة قرر إيقاف تدريب المنتخبات التي تقام في شاطئ الممزر، وذلك بسبب عدم وجود أي استحقاقات حتى ديسمبر المقبل. وقال الوهيبي، في تصريح صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد عن بُعْد، أول من أمس، إن الاتحاد يفضل ترك مساحة للسباحين، للتدرب مع أنديتهم، حتى موعد البطولات القادمة.

يذكر أن الاجتماع شهد تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، التي من المقرر أن تكون بعد ثلاثة أسابيع، أي في مطلع أغسطس المقبل، وخلالها سيتم تشكيل لجنة الانتخابات، ومناقشة قضايا أخرى مهمة. وأضاف الوهيبي: سيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية مناقشة عدد من الأمور، منها اعتماد توقيت الانتخابات، وتشكيل اللجنة التي ستشرف عليها، كما طالبت بعض الأندية بمناقشة عدد من البنود الخاصة بالوزن التصويتي، واعتماد نظام القائمة، وعدد من الأمور التي سيتم الاعتماد عليها، خلال الفترة المقبلة.

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