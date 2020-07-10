نادي الوصل يدعم أبطال خط الدفاع الأول بـ "اشتراك مجاني"

المصدر: أحمد طارق-دبي

أطلق نادي الوصل مبادرة لدعم العاملين في القطاع الطبي، عقب الجهد الكبير الذي قام به أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة تفشي فيروس كورونا، والتضحيات التي قاموا بها، وذلك بتقديم اشتراك مجاني لمدة عام للعاملين في القطاع باستخدام مرافق أكاديمية السباحة في النادي.

وقالت شركة الوصل لكرة القدم في بيان صحافي اليوم، تحت عنوان "خط دفاعنا الأول شكراً": "نادي الوصل يعلن عن مبادرة لأبطال خط دفاعنا الأول بتوفير اشتراك لمدة عام مجاناً لاستخدام مرافق أكاديمية السباحة تقديراً لجهودهم الكبيرة التي بذلوها في الفترة الماضية من أجل خدمة الوطن خلال جائحة فيروس كورونا المستجد".

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