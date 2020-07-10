حارس الجزيرة العامري يغيب شهراً بعد «عملية جراحية»

المصدر: أحمد طارق ■دبي

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن إجراء حارس مرمى الفريق الأول، عبدالرحمن العامري، عملية جراحية، مشيرة إلى أنه تأكد غيابه عن تدريبات الفريق لمدة تصل إلى شهر. وذكرت على حسابها الرسمي في «تويتر»: «أجرى حارس المرمى الدولي عبدالرحمن العامري عملية جراحية بسيطة في القدم اليسرى بمستشفى هيلث بوينت تحت إشراف الدكتور الجراح ليسلي كانون، وبمتابعة الجهاز الطبي للفريق الأول، وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاج طبيعي خلال الأيام المقبلة، وسيحتاج إلى نحو شهر قبل البدء بالمشاركة في التدريبات».

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