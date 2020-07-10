البلوشي يستعد لرالي أبوظبي الصحراوي بتدريبات يومية

المصدر: أبوظبي ■وام

أكد السائق الإماراتي، محمد البلوشي، بطل العالم لراليات الدراجات النارية أنه بدأ المرحلة الأولى من مراحل الإعداد لرالي أبوظبي الصحراوي الدولي الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر المقبل.

وقال إن «برنامج إعداده الحالي يتضمن تدريبات يومية على مدار الأسبوع، منها أربعة أيام في صالة الحديد لرفع معدلات اللياقة البدنية، وثلاثة أيام على الدراجة في الصحراء، منها يوم واحد صباحاً ويومان من بعد العصر وحتى المساء مع الفريق المشارك له»، مشيراً إلى أن «هذا البرنامج سيستمر بشكل تصاعدي تدريجي، حيث سيبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من منتصف أغسطس المقبل، وحتى موعد انطلاق الرالي، وستتضمن تلك المرحلة إقامة حصتين تدريبيتين في كل يوم، بواقع واحدة للياقة البدنية والأخرى في الصحراء لتطوير المستوى الفني والدخول في أجواء السباق».

وأضاف: «رالي أبوظبي الصحراوي يحظى بمشاركة نخبة الدراجين في مختلف القارات، وأفضل مركز حققته فيه من قبل هو المركز الرابع، وسأسعى بكل قوة خلاله لتحقيق مركز متقدم من ضمن المراكز الثلاثة الأولى، خصوصاً أن مستواي لم يتراجع خلال فترة التوقف بالمحافظة على تدريبات اللياقة وتدريبات المحاكاة على الدراجة في المنزل، وهو ما كنت أحرص عليه طوال الشهور الماضية».

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