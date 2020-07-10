الشامسي يتوقع وصول إنفاق الأندية إلى 200 مليون درهم في الانتقالات الصيفية

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

توقع وكيل اللاعبين وليد الشامسي أن يبلغ إنفاق أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم على سوق الانتقالات الحالية 200 مليون درهم، مستبعداً أن تتأثر بالآثار الجانبية التي صاحبت انتشار فيروس كورونا، مؤكداً في الوقت نفسه أن إنفاق الأندية حتى الآن لنحو 35 مليون درهم أمر طبيعي.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم» في تعليقه على إنفاق الأندية 35 مليون درهم حتى الآن رغم أزمة «كورونا» إن هذا الرقم قد يصل إلى 200 مليون درهم مع دخول شباب الأهلي والجزيرة والوحدة سوق الانتقالات، خصوصاً أنها أندية ذات ثقل مالي، وقادرة على إبرام صفقات بأرقام كبيرة. وبلغت صفقات الأندية حتى الآن 32 لاعباً، بجانب تجديد الإعارة، ودون حساب تجديد العقود المنتهية.

وأضاف: هناك أندية لم تعقد صفقات، ومع اقتراب انطلاقة الدوري من المرجح أن تتضاعف.

واستند التقرير إلى موقع «ترانسفير ماركت» الخاص بتحديد أسعار اللاعبين، والذي أشار إلى أن النصر تصدر قائمة الأكثر إنفاقاً بعد أن تعاقد مع مهاجم الوحدة تيغالي، ومهاجم الشارقة ريان مينديز، بينما عزز الوصل صفوفه بالبرازيلي نيريس والأرجنتيني أوروز.

وتنطلق الانتقالات الصيفية رسميا الأربعاء المقبل وتمتد حتى 14 أكتوبر المقبل.

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