«دبي للرياضات البحرية» يبحث تجهيزات عودة السباقات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتضن مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، اجتماعاً تنسيقياً مع وفد القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، لمناقشة خطط وتجهيزات عودة السباقات البحرية في الموسم الجديد 2020-2021، والبروتوكول الخاص بالإجراءات الاحترازية، خلال الفعاليات الرياضية البحرية، لتوفير أقصى درجات السلامة لجميع المشاركين.

وقال بيان صحافي: «ناقش الاجتماع كل الأمور المتعلقة بالإجراءات اللوجستية والخطط الفنية، لإنجاح فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد المرتقب 2020-2021، والجهود القائمة من قبل النادي، لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الفعاليات المرتقبة مع بدء النشاط بما يتوافق مع خطة المرحلة المقبلة التي يتم العمل بها وفق مراحل متعددة، انسجاماً مع خطة الحكومة وتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، والجهات الحكومية المختصة».

واستعرض الحضور، في الاجتماع، الجدول والبرنامج المقترح للفعاليات، والذي يعتزم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تنفيذه مع انطلاق الموسم الجديد في شهر سبتمبر المقبل، وفق لائحة الشروط والإجراءات الرسمية الموضوعة، التي تراعي سلامة المشاركين من عشاق الرياضات البحرية، وتوفر لهم البيئة النموذجية الآمنة لخوض المنافسات وممارسة رياضتهم المفضلة.

وتعرف الوفد في الاجتماع إلى بعض الخطط الفنية الخاصة بالفعاليات، والتي سيتم التركيز فيها، خلال المرحلة الأولى بالبطولات والسباقات المحلية، والتي تهتم بالألعاب الفردية والتي يمارسها قطاع كبير من شرائح المجتمع، حيث سيتم توفير جميع اشتراطات وإجراءات السلامة للمشاركين من مختلف الأعمار، وتوفير ما يلزم لضمان سلامة الجميع، وكذلك الجمهور الذي يتابع الفعاليات.

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