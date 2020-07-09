الشارقة يخضع لفحوص «كورونا» اليوم.. والتدريبات الأحد المقبل

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكّد عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين، بدر أحمد الحمادي، أن النادي سيجري اليوم فحوص فيروس كورونا للاعبيه للتأكد من سلامتهم، تمهيداً لبدء الإعداد للموسم الجديد، مشيراً إلى أن الفحوص الطبية العادية استمرت لمدة ثلاثة أيام، فيما سيبدأ الفريق تدريباته الرسمية اعتباراً من 12 الجاري في الصالة الرياضية بالنادي قبل الانتقال الى تمارين الملعب، مشدداً على اتخاذ النادي كل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بضمان سلامة الجميع.

وقال بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «إن تدريبات الفريق ستبدأ عند الساعة الرابعة والنصف من عصر الأحد المقبل، وكل اللاعبين سيحضرون التدريبات ما عدا بعض اللاعبين الأجانب الموجودين خارج الدولة، الذين سيلتحقون بالفريق في وقت لاحق بسبب ظروف الطيران». وكان الشارقة حامل لقب الدوري قبل الماضي، قد احتل المركز الخامس على لائحة الدوري الملغى حتى الجولة الـ19، قبل قرار رابطة المحترفين الأخير بإلغاء البطولة.

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