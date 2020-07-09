الوصل يبدأ التدريبات السبت المقبل.. وباندورو مساعداً لريجيكامب

المصدر: أحمد طارق - دبي

انضم الروماني باساراب باندورو، إلى الجهاز الفني لنادي الوصل ليصبح مساعداً للمدرب، لورينت ريجيكامب، وفق ما أكده المدير التنفيذي لنادي الوصل محمد علي العامري.

في المقابل، أعلن المكتب الإعلامي بالنادي إنهاء الفريق الأول لكرة القدم، وفريق الرديف فحوص الكشف عن «كوفيد-19» على اللاعبين وجميع أعضاء الفريق، بينما بدأت، أمس، مرحلة الفحوص الطبية التي ستتواصل اليوم، على أن يخوض الفريق الأول وفريق الرديف التدريب الأول على استاد الوصل بعد غدٍ، في بداية المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد.

وقال العامري لـ«الإمارات اليوم»، إن «شركة الكرة أعادت هيكلة الجهاز الفني بتقليص عدد أفراده تماشياً مع الظروف الحالية ومستجدات أزمة فيروس كورونا». وكانت وسائل إعلام رومانية أكدت انضمام باندورو إلى الجهاز الفني لفريق الوصل، وأوضحت صحيفة «جي إس بي» أن باندورو (49 عاماً)، تلقى عرضين للعمل في الدوري البرازيلي عن طريق فلومينينسي وإنترناسيونال بورتو أليغري، لكنه اختار العمل مع ريجيكامب في الوصل. وبينت أن باساراب باندورو سيتوجه إلى دبي بصحبة لورينت ريجيكامب 15 الجاري، للانضمام إلى المرحلة الأولى من فترة إعداد الوصل للموسم الجديد. من جهته، قال ريجيكامب: «نحن في الوصل سنبدأ التدريبات في 15 يوليو، ولن نخوض معسكراً خارجياً، ويجب أن نؤدي فترة الإعداد في الإمارات، ولكن سنواجه صعوبات عدة بسبب درجات الحرارة المرتفعة لذلك سنؤدي التدريبات في الفترة المسائية». وكشفت الصحيفة عن أن الجهاز الفني للوصل بات يضم كلاً من كريستي تيرموري وبوغدان ميريسانو وتوماس نيوبرت وفلورين تيني ورادو باليغورا، والمنضم أخيراً إلى الفريق باساران باندورو.

كما أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، عن اكتمال مرحلة تعقيم مرافق النادي بالكامل، وفقاً لما ذكرته على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونشرت مقطع فيديو لعمليات التعقيم في النادي، موضحة: «تم تعقيم مرافق نادي الوصل في إطار اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تمهيداً لعودة النشاط الرياضي».

• شركة الكرة أعادت هيكلة الجهاز الفني بتقليص عدد أفراده.

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