الشارقة يجدد عقد نواف مبارك مدربا لفريق تحت 13 سنة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

جددت شركة الشارقة لكرة القدم عقد لاعب الفريق السابق نواف مبارك، للاستمرار مدربا لفريق تحت 13 سنة بالنادي. وقال الشارقة على صفحته الرسمية في "تويتر" إن شركة الكرة بالنادي تمسكت باستمرار نواف مبارك، مشيرا إلى أنه تم تجديد العقد بحضور عضو مجلس الإدارة، ومدير التعاقدات بدر الحمادي، ومدير الاحتراف إبرهيم بن غافان، بجانب تجديد عقد مدافع الفريق السابق إبراهيم علي مساعداً لمدرب فريق تحت 16 و17 سنة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news