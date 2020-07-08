عاجل.. رابطة المحترفين تعترض على حضور ممثل شباب الأهلي في "قضية الموسم"

المصدر: أحمد طارق - دبي

علمت "الإمارات اليوم" أن رابطة المحترفين اعترضت على حضور ممثل شباب الأهلي الجلسة التي عقدتها هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد الكرة اليوم، للنظر في الشكوى التي تقدم بها "فرسان دبي" بشأن إلغاء مسابقة دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020.

وعقدت هيئة التحكيم الرياضي جلستها الأولى للنظر في شكوى شباب الأهلي، بحضور ممثل النادي، وممثلين من كل من رابطة المحترفين واتحاد الكرة، إذ يطالب شباب الأهلي بتتويج الفريق بلقب دوري الخليج العربي، بعدما قررت الرابطة إلغاء المسابقة قبل نهايته بسبع جولات، من دون تحديد هوية البطل رغم تصدر شباب الأهلي للائحة الترتيب بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه العين في المركز الثاني.

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