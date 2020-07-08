البرازيلي دي مينيزيس أولى صفقات العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عن تعاقدها رسمياً مع المدافع البرازيلي إيريك دي مينيزيس، (19 عاماً)، قادماً من فريق إنترناشيونال البرازيلي، بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم حتى 2023، لتكون بذلك أول صفقة رسمية لـ«الزعيم»، تحضيراً للموسم الجديد. وذكر النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، فجر أمس، أن مينيزيس سيصل إلى الدولة الإثنين المقبل، من أجل إكمال إجراءات قيده في كشوفات النادي ضمن فئة اللاعب المقيم.

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