النصر يقترب من ضم لاعب في خط الوسط أجنبي رابع

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن محمد، أن ملف المهاجم الأجنبي الرابع سيتم حسمه قريباً بمجرد الانتهاء من التعاقد رسمياً معه، وسيكون لاعباً في مركز الوسط. وقال الدولي السابق، لـ«الامارات اليوم»، إن «العميد» لن يتعاقد مع أي لاعب لا يمثل إضافة للفريق، وهذا أكده رئيس الشركة، عبدالرحمن أبوالشوارب، من قبل، وبالفعل الأمور الفنية في النادي تسير وفق اختيارات محددة، ورؤية فنية للمدرب الكرواتي كرونسلاف، وتعاقدات النصر هي كيفية وليست كمية، أي من الممكن التعاقد مع لاعب واحد مميز أفضل من أربعة لا يضيفون للفريق أفضل من الموجودين.

وأضاف: «خروج خالد جلال والتشيلي بافير، لن يؤثر في وسط الفريق»، فيما أكد أن التعاقد مع المهاجم تيغالي من الوحدة، ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز من الشارقة، سيكون إضافة للفريق.

ويسعى النصر «أقدم ناد في الإمارات» للعودة إلى الواجهة والتتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ موسم 1985-1986، وكان ضمن صفوفه وقتها عبدالرحمن محمد، وحول ذلك، قال عبدالرحمن: «غياب 35 سنة عن التتويج بلقب الدوري شيء محزن لكل النصراوية».

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