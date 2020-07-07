المصدر: دبي-الامارات اليوم.

خسائر

تتجه نية مسؤول في أحد الاتحادات الفردية إلى عدم الترشح في الانتخابات الجديدة، مدعياً أن شركاته وأعماله الخاصة قد تعرضت لخسائر ماديه كبيرة خلال فترة عمله في المجال الرياضي.

ضغوط

يمارس عدد كبير من رياضيي لعبة فردية ضغوطاً

على شخصية كبيرة للترشح لخوض الانتخابات على

منصب الرئيس، إذ طلب هذا المسؤول بعض الوقت للتفكير.

اقتراح

اقترح وكيل لاعبين بحريني يعيش في البرازيل، على عدد من أندية الدولة، سفر فنيين إلى بلاد السامبا، لمتابعة بعض اللاعبين والتعاقد معهم من هناك بأسعار تقل بكثير عن المبالغ التي يدفعونها لهم من هنا.

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