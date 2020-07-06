بالوتيلي متحفز للانتقال إلى نادي الشارقة في صفقة عالمية

المصدر: أحمد طارق-دبي

ذكرت صحيفة "سبورت بريسا" الإيطالية أن نادي الشارقة في مفاوضات مع اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت أن إدارة نادي الشارقة تواصلت مع موريس باجنيلو، وكيل أعمال بالوتيلي، لافتة إلى أن اللاعب الإيطالي تلقى عرضاً للعب في صفوف غلطة سراي التركي، ولكن بالوتيلي متحمس لخوض تجربة الانتقال إلى الشارقة حتى يستعيد مستواه.

يذكر أن بريشيا الإيطالي استغنى عن ماريو بالوتيلي بسبب المشاكل العديدة التي ارتكبها اللاعب مع الفريق في الموسم الماضي، إذ خاض الدولي الإيطالي السابق، العديد من التجارب في السنوات الماضية، أبرزها مع إنتر ميلان ومانشستر سيتي وميلان وليفربول ونيس ومارسيليا.

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