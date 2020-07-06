الشامسي: متوسط كلفة النادي في المعسكر الخارجي 500 ألف درهم

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف وكيل اللاعبين ومتعهد معسكرات الأندية، وليد الشامسي، أن متوسط كلفة النادي الواحد في المعسكر الخارجي لمدة 21 يوماً يصل إلى 500 ألف درهم، وأن متوسط إجمالي ما تصرفه أندية دوري الخليج العربي الـ14 حال سفرها إلى الخارج لإقامة معسكرات خارجية استعداداً للموسم الكروي الجديد يصل إلى نحو سبعة ملايين و97 ألفاً و790 درهماً، مشدداً على أن الظروف الصحية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد ـ 19) تحول دون إقامة هذه الأندية معسكرات خارجية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الأفراد الذين كانوا سيوجدون في هذه المعسكرات لجميع الأندية المحترفة في الدولة 490 فرداً، إذ تضم بعثة الفريق الواحد 35 فرداً من لاعبين وجهاز فني وإداري، لافتاً إلى أن المبالغ التي ذكرها تشمل الفريق الأول فقط، دون فرق الرديف، والفرق الأخرى التابعة لهذه الأندية.

وقال وليد الشامسي، وهو من أقدم وكلاء اللاعبين في الدولة، لـ«الإمارات اليوم»: «الجانب الإيجابي في عدم سفر الأندية لخوض معسكرات خارجية هو أنها ستوفر هذه المبالغ المالية الكبيرة، لكن في الوقت ذاته فإن الجانب السلبي هو عدم الحصول على التجهيزات المطلوبة للاعبين من رفع معدل اللياقة، وتحقيق الانسجام والتفاهم».

وحددت رابطة المحترفين الثالث من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاقة الموسم الكروي الجديد من خلال مسابقة كأس الخليج العربي، علماً بأن الرابطة كانت قد قررت إلغاء دوري الموسم الكروي الحالي 2019-2020، الذي كان يتصدر لائحته فريق شباب الأهلي حتى الجولة 19 دون تتويج بطل للدوري.

وتسعد الأندية لبدء التدريبات للاعبين مجدداً في أعقاب القرار الأخير الذي أصدره اتحاد الكرة لعودة الفريق إلى التدريبات مجدداً اعتباراً من 11 الجاري، بعد فترة توقف طويلة استمرت منذ 15 مارس الماضي.

وأضاف الشامسي: «هناك أندية، مثل العين وشباب الأهلي والجزيرة والوحدة والشارقة والنصر والوصل، يمكن أن يتعدى صرفها في المعسكرات مبالغ كبيرة، لكنني قمت باحتساب متوسط الصرف لجميع الأندية دون استثناء».

وأشار إلى أن هناك أندية، لم يسمها، تواصلت معه لاتزال تفكر في إمكانية خوض معسكرات خارجية في حال سمحت الظروف الصحية الراهنة.

متوسط نفقات الأندية في المعسكرات

- كلفة الفرد الواحد في اليوم: 70 دولاراً.

- كلفة البعثة لمدة 21 يوماً: 51 ألفاً و450 دولاراً.

- كلفة الـ14 فريقاً طوال فترة المعسكر: 720 ألفاً و300 دولار.

- متوسط المصروف اليومي للفرد: 70 دولاراً.

- كلفة المصروف اليومي لكل الفرق طوال مدة المعسكر مليون و80 ألفاً و450 دولاراً.

- متوسط كلفة تذكرة الطيران للفرد الواحد: 1000 دولار.

- متوسط كلفة تذكرة الطيران للبعثة: 35 ألف دولار.

- كلفة تذاكر الطيران لـ14 فريقاً: 490 ألف دولار.

- مصروفات الحكام والمباريات الودية: 200 دولار للمباراة الواحدة.

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