نيبال تقدّر كلفة إعادة الإعمار بعد الفيضانات بـ4.78 مليار دولار

قدّرت وزارة الخارجية النيبالية كلفة التعافي وإعادة الإعمار جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق جبلية قرب الحدود مع الصين الشهر الماضي، بنحو 4.78 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، لوك بهادور باوديل تشيتري، إن أعمال التعافي وإعادة الإعمار خلال الأشهر الستة المقبلة ستتطلب نحو 57.67 مليون دولار، بينما تقدّر كلفة إعادة الإعمار على المدى الطويل بنحو 4.71 مليار دولار.

وأدت الفيضانات، التي نتجت عن انهيارات جليدية وجبلية في 26 أغسطس، إلى مقتل أكثر من 1400 شخص وفقدان آلاف آخرين في نيبال والصين.

وبحسب بيانات السلطات، انتشلت فرق الإنقاذ في نيبال 1385 جثة، فيما لا يزال نحو 5130 شخصاً في عداد المفقودين. وفي الصين، بلغت الحصيلة 43 قتيلاً و519 مفقوداً.

وقدّرت الأمم المتحدة، في تقييم أولي، الأضرار التي لحقت بالمباني في نيبال بنحو 158 مليون دولار، محذرة من أن إجمالي الخسائر سيكون أعلى بكثير.