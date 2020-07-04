الوصل يعلق على أنباء التفاوض مع ميسي بعد أزمته مع برشلونة

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد مصدر في نادي الوصل عدم صحة الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رغبة "الإمبراطور" في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد الأزمة التي دخل فيها "البرغوث" مع نادي برشلونة الإسباني.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إنه ليس منطقياً أن يتم تناول هذه النوعية من الأخبار بهدف جذب الأنظار وإثارة الجدل والسخرية من الوصل، مشيراً إلى أن الصورة التي تم تداولها تم التلاعب بها عن طريقة برامج تعديل الصور وكتابة اسم الوصل بدلاً من مانشستر سيتي.

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