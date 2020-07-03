عبدالله ناصر يعود إلى فريق الفجيرة مجدداً

المصدر: محمد فاضل ■الفجيرة

تعاقد نادي الفجيرة مع اللاعب عبدالله ناصر، بعد انتهاء عقده مع فريق الشارقة، ليمثله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. وجاء ذلك خلال إعلان النادي خبر التعاقد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، كما أعلن اللاعب نفسه الخبر على حسابه في «تويتر».

وكان اللاعب قد انتقل إلى فريق الشارقة، قبل مواسم عدة ليعود إلى فريقه «الأم» مجدداً والذي شهد تأسيسه وتدريبه منذ الصغر. ويلعب عبدالله ناصر بمركز الظهير الايمن، ويعتبر من اللاعبين الموهوبين لما يتمتع به من امكانات فنية جيدة.

وسينضم اللاعب الى جانب زملائه الجدد حارس المرمى يوسف البيرق القادم من الوصل، وعبدالله الوحداني الذي لعب سابقاً لدبا الحصن، وعبدالله المطروشي من الشارقة.

يذكر أن الفجيرة أعلن عن استغنائه عن البرازيليين غابريل وجوناثان، مع عدم النية بتجديد عقد الغاني أسانتي والبرازيلي جيفرسون.

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