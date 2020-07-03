المصدر: الامارات اليوم

سفر

يستعد مدرب شباب الأهلي السابق، أروابارينا، لمغادرة الإمارات، بعدما فشلت محاولاته ووكيله في التعاقد مع نادٍ محلي، عقب فسخ عقده مع الشارقة. وكان المدرب محل اهتمام أكثر من نادٍ في العاصمة أبوظبي، في مقدمتها الوحدة.

موقف

طلب لاعب كبير تحديد موقفه من تمديد عقده، قبل الشروع في مفاوضات مع نادٍ آخر، إذ ادّعى اللاعب أن لديه ثلاثة عروض، لكنه يفضّل البقاء مع ناديه، باعتباره «كابتن» الفريق.

خبرة

قال مسؤول في شركة كرة قدم إن إدارته اعتمدت توجهاً بتقليص نسبة التعاقد مع لاعبي الخبرة بناءً على تجربة المواسم الماضية، والاعتماد على اللاعبين الشباب.

كانيدا

كشف مصدر موثوق أن شركة خورفكان لكرة القدم توصلت إلى اتفاق رسمي مع المدرب الإسباني كانيدا، لقيادة «النسور» في الموسم المقبل.

إدواردو

علمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب البرازيلي، كارلوس إدواردو، يفكر في قبول عرض أحد أندية دوري الخليج العربي، رغم إعلان الهلال السعودي التوصل إلى اتفاق رسمي معه للتجديد.

زي كارلوس

أعلن نادي ساو برناردو البرازيلي عن تعاقده مع لاعب الشارقة السابق، البرازيلي زي كارلوس، لتكون عودته إلى الدوري البرازيلي بعد تجارب عدة في الصين والبرتغال وكوريا الجنوبية واليابان.

الحوسني

أطلق نادي الشارقة، عبر شريط فيديو على صفحته الرسمية في «توتير»، تجربة تحدي مثيرة مع حارس مرمى الفريق، عادل الحوسني، في التصدي للكرات التي يتم تسديدها، وكم تسديدة يحتاجها حتى يتمكن من تثبت الكرة في المرمى ودخولها الشباك.

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