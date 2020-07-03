حتا يواصل التعاقدات مع اللاعبين المواطنين بعد التوقيع لخالد خلفان

خلفان تعاقد مع حتا لموسم واحد. ■ من المصدر

المصدر:
  • محمد أبوإسماعيل ‫■دبي
التاريخ:

واصل فريق حتا إبرام تعاقداته الجديدة على مستوى اللاعبين المواطنين استعداداً للموسم الجديد، وأعلن الفريق عن سبع صفقات للاعبين مواطنين، بعد التوقيع مع خالد خلفان لمدة موسم واحد قادماً من نادي العين‫.

وكان النادي قد أعلن أيضاً على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، عن تجديد إعارة اللاعب حمد المرزوقي لمدة موسم واحد، إضافة لتجديد اعارة عبدالله خميس للفترة نفسها، وتجديد عقد المدافع حبيب يوسف، ليصل إجمالي التعاقدات إلى سبع صفقات. وعلمت ‫«الإمارات اليوم‫» أنه بخصوص صفقات اللاعبين الأجانب، فسيعلن عنهم بعد التعاقد مع المدرب الجديد، خلفاً للمدرب اليوناني كونتيس‫.

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