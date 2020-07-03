«عمومية السباحة» خلال الشهر الجاري «عن بُعد»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، أن الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة ستقام «عن بعد» خلال الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الاتحاد يملك لائحة النظام الأساسي والانتخابي الخاصة به، ولا يحتاج إلى لائحة جديدة، ولكن في الوقت نفسه سيتم الاسترشاد بلائحة الهيئة في بعض النقاط وعرضها على الأندية الأعضاء، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «اتحاد السباحة يملك نظامه الأساسي والانتخابي والذي تم وضعه قبل الدورة الانتخابية الحالية، وسيتم الاسترشاد بلائحة الهيئة المرسلة أمام الأندية الأعضاء وإرسالها كتوصية للاعتماد في بعض النقاط، كما سيحاول مجلس الإدارة مناقشة تعديل هذه النقاط بما يتناسب مع قانون الاتحاد الدولي للسباحة للوصول إلى النظام العام للاتحاد».

وأضاف: «ستتم إقامة الجمعية العمومية غير العادية عن بعد أيضاً، ولكن ستكون العملية الانتخابية فقط في مكان محدد لصعوبة تنفيذ ذلك، كما ستتم تسمية لجنة الانتخابات خلال العمومية غير العادية المقبلة، في انتظار تحديد الموعد المحدد بالتشاور مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية».وكان الأمين العام لمجلس دبي الرياضي السابق أحمد الشريف، ورئيس اتحاد السباحة السابق عادل المرزوقي، قد أعلنا عن نيتهما الترشح لرئاسة الاتحاد خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

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