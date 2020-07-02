البطائح يتعاقد مع عادل صقر

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلن نادي البطائح عن التعاقد مع عادل صقر لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى قادما إليه من نادي خورفكان.

واوضح بيان رسمي للنادي أن التعاقد مع اللاعب جاء في إطار سعي مجلس الإدارة لتدعيم الفريق الأول بأبرز اللاعبين استعدادا للموسم الجديد.

واعتبر النادي الصفقة مميزة، قائلا إن اللاعب سبق له أن مثل خورفكان في دوري الخليج العربي ووصفت التعاقد بصفقة مميزةٍ، بالنظر إلى تجربة اللاعب في موسم المحترفيين.

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