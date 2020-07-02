الفجيرة يعلن ضم اللاعب عبدالله ناصر

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تعاقد نادي الفجيرة مع اللاعب عبدالله ناصر بعد انتهاء عقده مع فريق الشارقة ليمثله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. وجاء ذلك خلال إعلان النادي خبر التعاقد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم.

وكان اللاعب قد انتقل إلى فريق الشارقة، قبل عدة مواسم ليعود إلى فريقه "الأم" مجددا والذي شهد تأسيسه وتدريبه منذ الصغر. ويلعب عبدالله ناصر بمركز الظهير الايمن، ويعتبر من اللاعبين الموهوبين لما يتمتع به من امكانات فنية جيدة.

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