المصدر: دبي-الامارات اليوم.

عضو

علمت «الإمارات اليوم» أن هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد الكرة، التي سيتم اعتماد تشكيلها اليوم، أبلغت أحد أعضائها بعدم استمراره معها لارتباطه بأحد الأندية.

جيان

نشر لاعب فريق العين السابق، الغاني أساموه جيان، صورة عبر حسابه في «إنستغرام» بعدد الأهداف التي سجلها خلال مشواره مع «الزعيم».

ميرا

ذكرت صحيفة «غول» الكولومبية أن أحد أندية دوري الخليج العربي، تقدم بعرض رسمي لنادي أتلتيكو جونيور الكولومبي للتعاقد مع جيرمان ميرا، مشيرة إلى أن المدافع الكولومبي لديه عروض أخرى من كروز أزول المكسيكي، والدوريين الفرنسي والأميركي.

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