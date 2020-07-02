سيف الرميثي يتلقى عرض احتراف في الدوري المصري

المصدر: محمد فاضل - أبوظبي

أكد لاعب فريقَي الوحدة والوصل سابقاً والعربي حالياً، سيف الرميثي (29 عاماً)، أنه تلقى عرضاً للاحتراف في أحد أندية الدوري المصري لكرة القدم، فضل عدم ذكر اسمه، احتراماً للعقد الذي يربطه بالنادي العربي، بانتظار الإعلان الرسمي عن الانتقال.

وقال الرميثي لـ«الإمارات اليوم»: «فاتحني وكلاء أعمال لاعبين مهتمين بالدوري المصري لانتقالي إلى واحد من ثلاثة أندية مصرية تلعب بالدوري الممتاز، أبدت رغبتها في التعاقد معي لتمثيلها، فشعرت بسعادة كبيرة وأتطلع بشوق للانتقال للعب في مصر، لكني فضلت أن يكون التفاوض بشكل مباشر مع النادي العربي لكون عقدي مستمراً لنهاية الموسم المقبل».

وتابع: «أكثر ما شجعني على أن أترقب هذا العرض هو رغبتي في استكمال الدراسة الجامعية هناك، إلى جانب اللعب في الدوري المصري بعد أن نلت شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وإذا ذهبت إلى هناك سيعود علي بفوائد عدة منها تمثيل الإمارات، والاحتراف في الكرة المصرية، وأن أواصل دراستي».

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