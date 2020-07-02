ستيوا بوخارست الروماني يرفض التعاقد مع ريجيكامب

المصدر: أحمد عابد – دبي

أكّد رئيس نادي ستيوا بوخارست الروماني، جيجي بيكالي، أنه «يرفض التعاقد مع مدرب الوصل، لورينت ريجيكامب، ليقود الفريق بداية من الموسم المقبل»، لافتاً إلى أن الوقت الحالي ليس مناسباً لاستعادة خدمات المدرب الروماني، الذي قاد ستيوا للفوز بلقب الدوري مرتين سابقاً.

وقال بيكالي لصحيفة «ديجي سبورت» الرومانية إن إدارة النادي لا تتحدث في الوقت الحالي عن تغيير المدرب. في الوقت نفسه أكد ريجيكامب في تصريحات للصحيفة عدم معرفته بما قاله رئيس ستيوا بوخارست، مؤكداً أنه مرتبط بعقد مع الوصل، وأن زيارته السابقة لمنزل جيجي بيكالي، كانت بسبب العلاقة القوية التي تربطهما سوياً، وليس للاتفاق على تدريب ستيوا بوخارست.

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