شباب الأهلي يطلب البرازيلي فييغا من بالميراس

المصدر: أحمد طارق-دبي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن شباب الأهلي تقدم بعرض رسمي لنادي بالميراس للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي رافائيل فييغا بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة "غلوبو سبورت" أن شباب الأهلي أبدى رغبته في ضم فييغا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مشيرة إلى أن نادي بالميراس لم يبدي موافقته على العرض الإماراتي، مؤكدة أن المفاوضات جارية بين الناديين.

وأكدت أن مدرب بالميراس فاندرلي لوكسمبورغو لم يعتمد بشكل أساسي على رافائيل فييغا، ولكنه يظل أحد العناصر التي يضعها المدرب ضمن حساباته في الموسم المقبل، في حال عدم موافقة إدارة بالميراس على عرض شباب الأهلي.

يذكر أن فييغا يبلغ من العمر 25 عاماً، ويلعب في خط الوسط، ويميل إلى الجانب الهجومي، إذ تبلغ قيمته السوقية 2.5 مليون يورو وفقاً لموقع ترانسفير ماركت المختص في سوق انتقالات اللاعبين.

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