أبل براغا: وجهتي المقبلة قد تكون الإمارات

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف المدرب البرازيلي، أبل براغا، عن أنه يفكر في العودة إلى دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أنه لم يحسم وجهته المقبلة، عقب نهاية عقده مع فاسكو دي غاما البرازيلي.

وقال براغا، لمجلة «كولورادو» البرازيلية، إنه سيواصل العمل، ولن يعتزل التدريب، موضحاً أن استمراره في البرازيل قد يكون محل شك، وأنه قد يتولى تدريب أحد الفرق في الإمارات.

وأوضح مدرب الجزيرة السابق أنه سيقاضي نائب رئيس فلامينغو البرازيلي، لويس إدواردو، بعدما وجه الأخير اتهامات لأبل براغا بأنه يتعاطى المخدرات.

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