شباب الأهلي يجدد عقد عبدالعزيز هيكل

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف لاعب شباب الأهلي، عبدالعزيز هيكل، عن قيامه بتجديد عقده مع «فرسان دبي»، وفقاً لما نشر اللاعب على حسابه الرسمي في «إنستغرام».

ونشر هيكل صورته عقب تجديد العقد، وقال: «الحمد لله على تجديد عقدي واستمراري مع الفريق، شكراً لرئيس النادي، وبإذن الله أعمل مع زملائي على إسعاد جماهير شباب الأهلي بتحقيق البطولات». وتعمل شركة الكرة على تجديد عقود كلٍّ من: أحمد خليل، وإسماعيل الحمادي، ووليد حسين.

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