اتحاد الكرة يقرّر إكمال إجراءات التعاقد مع بينتو مدرباً للمنتخب

المصدر: منصور السندي■دبي

أعلن اتحاد كرة القدم، أمس، إكمال إجراءات التعاقد، رسمياً، مع المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو لتدريب المنتخب الوطني، خلفاً للمدرب السابق الصربي إيفان يوفانوفيتش.

وقال اتحاد الكرة في تغريدة عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: «مجلس إدارة اتحاد الكرة يوجه الأمانة العامة بإكمال إجراءات التعاقد مع الكولومبي خورخي لويس بينتو، ليتولى مهمة تدريب منتخبنا الوطني الأول للفترة المقبلة». وكانت «الإمارات اليوم» قد انفردت بخبر اتفاق اتحاد الكرة رسمياً مع المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو لتولي تدريب المنتخب الوطني.

وسيتولى بينتو قيادة المنتخب خلال التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وسيخوض المنتخب مبارياته الأربع المتبقية في التصفيات ضمن المجموعة السابعة خلال أكتوبر ونوفمير المقبلين، إذ سيلعب يومي الثامن والثالث عشر من أكتوبر المقبل على التوالي مباراتيه المرتقبتين أمام كل من ماليزيا وإندونيسيا، فيما يخوض مباراتيه الأخيرتين أمام كل من تايلاند وفيتنام على التوالي يومي 12 و17 نوفمبر المقبل، ويحتل المنتخب المركز الرابع بست نقاط.

ويمتلك بينتو (67 عاماً) سجلاً حافلاً في مجال التدريب، خصوصاً على صعيد المنتخبات، إذ سبق له تولي تدريب كولمبيا وهندوراس وكوستاريكا التي قادها إلى دور الثمانية في مونديال البرازيل 2014، للمرة الأولى في تاريخها، قبل أن تخسر أمام هولندا بركلات الترجيح.

وعلى جانب آخر قرر اتحاد كرة القدم عودة تدريبات الفرق بدءاً من 11 يوليو المقبل، علماً أن اتحاد الكرة كان قد قرر تجميد النشاط الرياضي اعتباراً من 15 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، فيما حددت رابطة المحترفين الثالث من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاقة الموسم الجديد.

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