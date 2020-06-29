نادي الشارقة ينهي خدمات الجهاز الفني لفريق 21 سنة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أنهت شركة الشارقة لكرة القدم خدمات الجهاز الفني لفريق تحت 21 سنة في النادي بقيادة المدرب عبدالمجيد النمر.

وقال النادي في تغريدة على صفحته الرسمية عبر "توتير": "إن شركة الشارقة لكرة القدم تقدم شكرها لمدرب فريق تحت 21 سنة عبدالمجيد النمر بالنادي وأعضاء الجهاز الفني سالم مذكر (مدرب اللياقة البدنية)، وسمير عبدالرضا شاكر (مدرب حراس المرمى) على ما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم الماضية، مع تمنياتها لهم بالتوفيق والنجاح".

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