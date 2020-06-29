عمران عبدالله: العين اعتذر عن الوجود في دوري الصالات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد أمين سر عام لجنة كرة قدم الصالات عمران عبدالله، أن اللجنة اعتمدت تفاصيل الموسم المقبل كافة بوجود تسعة فرق في الدوري، مشيراً إلى أن فريق العين اعتذر عن الوجود في بطولة دوري الصالات.

وقال عمران عبدالله، لـ«الإمارات اليوم»: «قرّرت اللجنة استمرار الموسم الحالي بعد العودة إلى التدريبات، وفتح باب التسجيل للأندية بداية من 1 يوليو وحتى 3 سبتمبر قبل انطلاق مباريات البلاي أوف، والتي ستلعب خلال الفترة من 7 إلى 16 سبتمبر بمشاركة فرق النصر، شباب الأهلي، البطائح، خورفكان ودبا الحصن، لتحديد بطل دوري موسم 2019-2020».

وأضاف: «ستبدأ بعد ذلك بطولة كأس رئيس الدولة من يوم 20 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر، وسيبدأ الموسم الجديد 2020-2021، يوم 8 أكتوبر ببطولة كأس الاتحاد وتستمر حتى 31 أكتوبر، ثم خوض بطولة كأس السوبر يوم 3 نوفمبر، ويبدأ بعدها مباشرة الموسم الجديد يوم 6 نوفمبر ويستمر حتى 3 مارس 2021، ويتخلل الموسم بطولتان، هما بطولة الأندية الآسيوية من 3 إلى 14 ديسمبر وستكون في نادي شباب الأهلي، وبطولة خورفكان الدولية من 14 إلى 20 ديسمبر».

وتابع: «عقب ختام الدوري سيكون هناك كأس رئيس الدولة، ثم مباريات (البلاي أوف) على أن ينتهي الموسم المقبل في التاسع من أبريل 2021».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news